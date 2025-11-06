Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı üçüncü duruşmada, ailelerin ardından müşteki avukatları dinlendi. Ardından duruşmaya yarım saat ara verildi. Aranın ardından sanıklar ve sanık avukatları dinlenecek.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

Mahkemede, ailelerin dinlenmesinin ardından müşteki avukatları da dinlendi.

Avukat Emrah Genç, sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasını istedi; sorumluluk addedilmeyen sanıkların sorumlu olması gerektiğini söyledi.

Avukat Baki Turan, bilirkişi raporunda sorumluluk addedilen sanıklar konusunda rapora katıldıklarını ancak cezanın olası kast olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sorumlu addedilmeyen sanıkların da sorumlu tutulmaları gerektiğini söyleyen Turan, raporun bir kısmına itiraz ettiklerini belirtti. Turan, sanıkların olası kastla yargılanmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

Avukat Gülsüm Özdoğru, bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu ve “yıldız vermek” için gelen Turizm Bakanlığı yetkililerinin de yargılanması gerektiğini ifade etti. Özdoğru, Alpergün Apartmanı ve Kartalkaya Otek davalarının sonuçlarına da dikkati çekti. Özdoğru, sanıkların imzaladıkları kağıtları okumamış olmaları durumunda dahi olası kastla yargılanmaları gerektiğini ekledi.

Avukat Tan Okay, sorumluluk addedilmeyen sanıklar hakkında bilirkişi raporuna katılmadıklarını söyledi, devletin liyakat ilkesi gereği kontrol birimine hak eden insanların oturtulması gerektiğini kaydetti. Okay, sorumlu addedilen sanıkların ise olası kasttan yargılanması gerektiğini, tutuklu yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Avukat Mehmet Eren Turan da, raporda üç kişinin binanın yıkılmasından sorumlu, üç kişinin de sorumsuz addedildiğini anımsatarak, bilirkişi raporunda hatalar olduğunu ve yeni bir bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınması gerektiğini söyledi. Turan, mahkeme heyetinin delillere dayanarak karar vermesini istedi.

Turan, “Kamu görevlileri ile ilgili yapılan soruşturmada, 2003 yılında bu binayla alakalı ruhsata ve yasaya aykırılık saptandı. Binanın o aşamada mühürlenmesi ve iskana açılmaması gerektiğine ilişkin bir rapor bulundu. Bu rapora rağmen ve bu rapordan çok kısa bir süre sonra burada yargılanan sanıkların bu rapora ve yasaya aykırı bir şekilde iskan belgesini düzenleyip onayladıkları dolayısıyla otelin açılmasına izin verdikleri ortaya çıktı.” dedi.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise, “Bina kendi kendine yapılmadı, devletten izin alındı. Karakuş’un imzaladığı evraklar burada, binayı incelemiş. Mehmet Salih Alkayış da binayı inceleyip imzaladı. Hata ettiniz. Tüm hukuka aykırılıklara karşı bu binaya onay verilmeseydi, bugün burada olmayacaktık.” diye konuştu. Koçoğlu, bilirkişi raporunun yetersiz olduğu ve çelişkiler içerdiği için hüküm koymaya yeterli olmadığını da söyledi.

Yapı ruhsatlarında yapılan sahteciliğe de dikkat çeken Gökçehan, yeni bir heyetten bir rapor alınması gerektiğini belirtti. Gökçehan, “Sanıkların tutuksuz olmaları ne hukuka ne de vicdana uygundur. İmza sorumluluktur, imzayı atanlar sorumlu olmadığını söylüyor. Bu insanların ölümlerin sorumluluğunu alması gerekiyor.” dedi.

Avukatların dinlenmesinin ardından duruşmaya yarım saat ara verildi. Aradan sonra sanıklar ve sanık avukatları dinlenecek.