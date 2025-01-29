Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, KKTC’nin ucuzlaştırılması için acil olarak kapsamlı tedbirler alınması ve somut düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın görüşüldüğü toplantıda Türkiye’nin desteğinin, Kıbrıs Türk halkı adına daha güzel ve güven veren günler için umut ışığı olduğunu vurguladı.

Hasan Yılmaz Işık, planın uygulanmasını beklemeden temel besin ürünlerindeki fahiş fiyatların, yürürlükte olan Rekabet Yasası, Mal ve Hizmetler Yasası, Kredi Kartları Yasası, Hal Yasası, Gıda Güvenliği ve Ürün Güvenliği Yasası kapsamında denetim altına alınması için hükümete çağrı yaptı.

Işık, Avrupa Gümrük Birliği uyarınca Güney Kıbrıs’a yapılan uygulamanın muadili olarak AB ve Türkiye’den ithal edilen tüm ürünler üzerinden gümrük vergilerinin kaldırılması ve bütçe açığını kapatacak kaynağın karşılanması için TC ve KKTC arasında anlaşma yapılması ve bunun Kalkınma Planı kapsamına alınmasını da önerdi.

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın başarıya ulaşılabilmesi için üretim, ithalat, kamu, turizm, eğitim ve emek sektörü politikalarının, tüketici memnuniyeti ve güveni dikkate alınarak, yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Işık, “Bu amaçla Tüketicileri Koruma Dairesi tam teşekküllü olarak kurulmalı.” dedi.