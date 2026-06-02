Tüketiciler Derneği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi İlk Yardım Servisi’ndeki uygulamalardan ötürü Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti.

Yazılı açıklama yapan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığı’nın, ilk yardım servislerinde “güvenlik ordusu” yarattığını savunarak, güvenlik yerine sağlık ekiplerinin sayısının artırılmasını talep etti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi İlk Yardım Servisi’ne giden hastaların, bir sorumlu yerine güvenlik ile muhatap olmak zorunda kaldığını ifade eden Işık, bu konuda dernek olarak yerinde tespitte bulunduklarını kaydetti.

Dernek olarak “mesai bittiği için hastane idaresinden herhangi bir yetkili olmadığını” gözlemlediklerini belirten Işık, hastaların burada saatlerce aciliyet gözetmeksizin beklemek zorunda bırakıldığını savunarak, Sağlık Bakanlığı ve hükümeti eleştirdi.