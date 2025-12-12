Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 33 kilogram ile Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yağışların dağılımı şöyle:

“Yenierenköy 33 kg/m², Sipahi 27 kg/m², Dipkarpaz 26 kg/m², Zafer Burnu 19 kg/m², Tatlısu 10 kg/m², Karaoğlanoğlu 8 kg/m², Çamlıbel 6 kg/m² ve Akdeniz, Mallıdağ ile Lapta 5 kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg arasında yağış kaydedildi.