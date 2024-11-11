Gazimağusa - Karpaz anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Ramazan Başarır (E-21), yönetimindeki DS 116 plakalı araçla Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada İskele - Boğaz mevkiinde yolu geçmeye çalışan Hüseyin Özgül'e (E-30) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Özgül, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Ramazan Başarır tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Editör: Kıbrıs Genç Tv