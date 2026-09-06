Gazimağusa ve İskele’de kkanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgilye göre dün saat 23.50 sıralarında, İskele’de bir sitede, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen Y.Y.’nin (E-21) kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, tasarrufunda 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 27 bin 700 TL ve 8 bin 400 stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Söz konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.Ş.(E-21) tutuklandı.

-Gazimağusa...

Öte yandan bugün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.T.’nin (K-21) ikametgahında arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.