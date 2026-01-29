Kamuda örgütlü 3 sendika, İskele ve Gazimağusa'daki Gelir ve Vergi dairelerinde cuma günü başlattığı grevi bugün de sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına yaptığı açıklamada, 3 sendikanın söz konusu dairelerde bugün de grevde olacağını duyurdu.

Maliye Bakanlığı ve hükümetin defalarca dile getirdikleri taleplerle ilgili kendileriyle diyalog kurmadığını, sorunların çözümü için adım atmadığını savunan Atan, emekçilerin mağdur edilmesine sessiz kalmayacaklarını, çalışanların haklarını savunmak için her türlü demokratik eylemi yapacaklarını söyledi.

Atan, açıklamasında, “Bu duyarsızlık sürdüğü müddetçe mücadelemiz de sürecek” ifadelerine yer verdi.

Sendikaların, personel eksikliği, yapısal sorunlar ve altyapı yetersizlikleri olduğu gerekçesiyle söz konusu dairelerde 23 Ocak’ta başlattığı grev bugün 5’inci gününde.