İskele’de bir kişiyi bıçakla yaralayan Z.G. tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, İskele’de, Z.G. (E-43), “boşanma aşamasındaki eşine 200 metreden fazla yaklaşmaması” yönünde mahkemenin koruma emri olmasına rağmen, konu şahsın kalmakta olduğu apartmanın önüne giderek “eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü gerekçesiyle” tasarrufundaki bıçak ile M.B.O.’yu (E-28) bel kısmından yaraladı.

M.B.O. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alınırken, Z.G. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.