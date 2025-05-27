İskele’de bir ikametgahın bahçesindeki foseptik kuyunun çökmesi sonucu 21 yaşındaki Mehmet Çakırlı yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 17.00'de meydana geldi. Mehmet Çakırlı, üzeri betonla kaplı foseptik kuyusunun üstündeyken beton zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 7 metre derinlikteki kuyuya düştü.
İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Çakırlı, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağında kesi teşhisi konulan Çakırlı’nın tedavisinin ardından müşahede altına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.