Karadenizliler bu yıl da Kıbrıs’ta hamsiye doydu. Ancak sadece Karadenizliler değil ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Karadeniz Kültür Derneğinin düzenlediği hamsi festivaline katıldı.

Hani “Hellim peyniri” dediğimizde sinirleniriz ve onun adı sadece “Hellim” dir deriz ya. Karadenizliler için de hamsi biraz hassas bir konu. Onlara göre hamsi balık değil tek başına sadece hamsi..

Elbetteki hamsiyi tavaya koymadan önce buğday unu değil mısır unu gerekli

Festivalde hamsinin tadına bakabilmek için uzun kuyruklar oluştu.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu, festivalde Karadenizliler in Türk milleti için önemine değindi.

Festivale gelen vatandaşlar da mutluydu

Kıbrıs’ta bu yıl da Karadenizle sembolleşen hamsinin festivali yapıldı. Havanın güzel olmasını da bilen vatandaşlar bu güzel güne oldukça ilgi gösterdi.