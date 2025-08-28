İskele Belediyesi, işletmelere yönelik rutin denetimlerinde, yasal izni olmadığı tespit edilen üç iş yerinin faaliyetlerini durdurdu, birini mühürledi. İzinsiz botoks yaptığı tespit edilen bir işletme ve gıda güvenliği koşullarına uymayan bir restorana da cezai işlem uygulandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığı için denetimlere düzenli bir şekilde devam edileceğini belirterek, “İzinsiz ya da hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele Polis Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, halk sağlığını korumak amacıyla belediye sınırları içerisinde denetimler yaptı. Kontrollerde, iş yeri açma izni olmadığı tespit edilen iki kuaför ve bir dövme salonunun faaliyetleri durduruldu. Faaliyetleri durdurulan ev görünümlü bir kuaför salonu ile dövme salonuna mühürleme işlemi yapılmazken, bir kuaför salonu ise mühürlendi. Üç işletmeye birer asgari ücret cezai işlem de uygulandı.

- İzinsiz botoks yapan işletmeye 102 bin 404 TL ceza

Açıklamada ayrıca, bir ihbar üzerine ekiplerin, “güzellik merkezinde kaçak botoks işlemi” yapıldığından şüphelenerek konuyu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne aktardı ve iş yerine gönderilen doktor eşliğinde yapılan denetimde “kaçak botoks” işlemi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Denetimde, iş yerinde botoks yapımında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelere el konuldu. İş yerine, iş yeri izninin yenilenmemiş olması ve beyan edilenin dışında faaliyet göstermesi gerekçesiyle 102 bin 404 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Belediyeye gelen bir ihbar üzerine İskele’de faaliyet gösteren bir restoran da denetledi. Kontrolde, sağlıklı olmadığı tespit edilen tavuk ürünlerine el konularak imha edildi ve bir asgari ücret cezai işlem uygulandı.