İskele Belediye Binası önünde meydana gelen kazada, dikkatsiz kavşak geçişi sonucu iki otobüs çarpıştı; kazada altı ve yedi yaşlarındaki 4 çocuk ve 1 yetişkin yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Serap AYDIN (K-38) yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüs, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken kavşakta durmayıp anayola giriş yaptı. Bu sırada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru hareket eden Halil AKSAN (E-66) yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu tıkayan TPD 485 plakalı otobüs, TVK 207 plakalı otobüsün sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Ecrin Arya DURUR (Ç-7), Sevil RUSTAMOVA (Ç-6), Poyraz Ali DOĞUN (Ç-6) ve Vasalisa BARANOUSKA (Ç-7), ambulansla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından çocuklar taburcu edildi.

TVK 207 plakalı otobüste refakatçi olarak bulunan Erken ERKIRAN (K-40) ise, kendi imkânlarıyla gittiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile tedavi görüp taburcu oldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.