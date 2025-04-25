Kıbrıs Triatlon Federasyonu’nun düzenleyeceği triatlon yarışı dolayısıyla pazar günü 7.00-12.00 saatleri arasında İskele’de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, triatlonun bisiklet yarışı bölümü, İskele-Karpaz ana yolunun Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan güzergahında yapılacak.

Bisiklet yarışı güzergahında bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.