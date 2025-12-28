İskele, gastronomi dünyasında iddialı bir yeni adres kazandı. Uzak Doğu mutfağının seçkin lezzetlerini bir araya getiren Dragon Chinese & Sushi, düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle kapılarını misafirlerine açtı. Bölgenin sosyal, siyaset ve iş dünyasından birçok önemli ismin katıldığı açılış, İskele’de adeta bir lezzet şölenine dönüştü.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı açılışa, Dragon Chinese zincirlerinin sahibi Cemal Turgut, Tam Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, TC Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, işletmeci Cengiz Kaan ve eşi Aydın Kaan başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler, restoranın modern ve şık atmosferinde Uzak Doğu’nun eşsiz tatlarıyla buluştu.

Dragon Chinese & Sushi; klasik Çin mutfağının yanı sıra dünya mutfağında büyük ilgi gören sushi çeşitleriyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan menüde taze deniz ürünleri, özel soslarla harmanlanan noodle ve wok yemekleri ile usta şeflerin imzasını taşıyan sushi tabakları yer alıyor. Hem görsel sunumları hem de zengin lezzetleriyle misafirlerden tam not alan restoran, İskele’nin gastronomi haritasında kısa sürede önemli bir yer edinmeye aday.

Açılışa katılan Tam Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, girişimcilere başarılar diledi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren açılışta davetliler, Dragon Chinese & Sushi’nin özel lezzetlerini tatma fırsatı bulurken; şık ambiyans, sıcak atmosfer ve profesyonel hizmet büyük beğeni topladı.

Modern konsepti ve iddialı mutfağıyla Dragon Chinese & Sushi, İskele’nin yeni gözde lezzet durağı olmaya şimdiden aday.