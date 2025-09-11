Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensubu, eski bakan, milletvekili, gazeteci-yazar İsmet Kotak, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve ailesi ile sevenlerinin yanında siyaset ve basın camiasından isimlerin de katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, İsmet Kotak’ın çok büyük bir değer olduğunu söyleyerek, kendisini şahsen tanımanın mutluluğu içerisinde olduğunu vurguladı. Kendisi İngiltere’deyken, Kotak’ın ziyaretlerinde ettikleri sohbetlerden bahseden Tatar, Kotak'a rahmet diledi.

İsmet Kotak’ın farklı yayın organları ve gazetelerde güçlü kalemi ile Kıbrıs Türk halkının mücadelesini, egemenlik hakları ile milli davasını, tereddütsüz ve güçlü bir şekilde savunduğunu vurgulayan Tatar, “Kotak, hepimize bir ilham kaynağı olmuş, çok değerli bir büyüğümüz, bir abimiz ve bir devre adamıydı” dedi.

İsmet Kotak’ı rahmet, minnet ve özlemle anan Tatar, Kotak’ın ülkeye katkılarını anlattı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de İsmet Kotak’ın, kendisini davaya ve hizmete adamış, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği önemli dava insanlarından biri, örnek alınan bir kişi olduğunu söyledi.

Kotak’ın projelerine ve vizyonuna işaret eden Öztürkler, İsmet Kotak’ın ürettikleri ve hizmetleri önünde saygıyla eğilmesi gerektiğini vurguladı. Öztürkler, Kotak’ın, Cumhuriyetin kuruluşunda, milli mücadele yıllarında yer aldığını, TMT ruhunu yansıttığını ve ahlaki değerleri ile Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Ziya Öztürkler, Kotak’ın mekanının cennet olmasını diledi.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kotak’ın çok vasıflı ve toplumun her alanında bulunan bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Her yıl ölüm yıl dönümünde Kotak’ı yad etmenin ve onun eserlerini hatırlatmanın görev olduğunu söyleyen Bayar, Kotak’ın, devletini, milletini, bayrağını seven ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısı biri olduğunu kaydederek onu andı.

-Kotak

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak törende yaptığı konuşmada, babasının en büyük vasıflarından birinin bütün halkı birleştirici rol oynaması olduğunu belirtti.

Kotak, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’ndan babasının 15 yaşından itibaren yazmaya başladığı köşe yazılarının derlenip kitap haline getirilmesini istedi.

-Töre

Törende konuşan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kotak’ın her işinde liyakat ve bilgi sahibi olduğunu söyleyerek, araştırmacı ve proje üretmede çok başarılı olduğunu belirtti.

Kotak’ın liderliğini her yerde gösterdiğini kaydeden Töre, Kotak’ı tanıdığı için şanslı olduğuna işaret etti.

-Özkurt

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise, Kotak’ın BRT'nin bugünlere gelmesine büyük katkıları olduğunu vurguladı.

BRT’nin dünyaya sesini duyurmasında Kotak’ın da katkısı olduğunu söyleyen Özkurt, “Onun gibi bir kişinin oturduğu bir koltukta oturmak, orada görev yapmak ve onlara layık olmak için çabalamak gerçekten çok zor” dedi.

-Özersay

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kotak’ı çocukluğumdan itibaren yakından gözlemleme imkanı bulduğunu, bir dönem gazetesinde de çalıştığını ve çalışkanlığının her zaman dikkatini çektiğini belirtti.

Kotak’ın hayatını kaybetmesinin, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından fiziki olarak çok büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Özersay, kendisiyle aynı üniversiteden mezun olduğunu ve Kotak’ın, her zaman sonraki nesillerle temas kurup tavsiyelerde bulunduğunu ve tecrübesini aktardığını anlattı.

-Tahsin

Eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin de “Aradan 14 yıl geçti ancak geçen 14 yıl İsmet Kotak’ı daha da büyük yaptı” dedi.

Yaptıkları, ürettikleri, yazdıkları ve kalıcı eserleriyle Kotak’ın her gün anıldığını söyleyen Tahsin, İsmet Kotak'ın en büyük özelliğinin düşünmesi, yatırım yapması ve üretmesi olduğunu dişe getirdi.

Tahsin, Kotak’ın Türkiye’den su getirilmesi projesi ve Doğu Akdeniz Ünivesitesi’nin kurulması gibi projelerini anlattı.