İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'de kalıcı olduklarını söyledi. İsrail ordusu an itibarıyla bölgenin yüzde 60'ını kontrol ediyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail askeri üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında, İsrail askerlerinin çekilmesini öngören ABD destekli ateşkes planına rağmen birliklerin geri çekilmeyeceğini vurguladı.

2025 yılının Ekim ayında sağlanan ateşkesin ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne giden Netanyahu, Hamas ile İsrail kontrolü altındaki bölgeleri ayıran "Sarı Hat" yakınında yaptığı açıklamada, "Bölgeyi kontrol ediyoruz. Geri çekilmiyoruz; bu hat üzerinde kalıyoruz. Şeridin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve durmuyoruz, çünkü bizi her gün tehdit eden teröristleri yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı silahsızlandırmak için her şeyi yapıyoruz. Gazze artık İsrail için tehdit oluşturmayacak" diyen Benyamin Netanyahu, "Hâlâ tamamlanması gereken bir iş olduğunu ve bunu tamamlayacaklarını" dile getirdi.

ABD'nin öncülük ettiği barış planı, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ardından İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesini öngörüyor.