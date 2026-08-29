Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 5 bin 794 doğrulanmış Ebola salgını vakası ve buna bağlı 2 bin 786 ölüm bildirildiğini açıkladı.

DSÖ, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

Salgının, KDC'deki 60 sağlık bölgesine yayıldığı kaydedilen raporda, Ebola salgınından 6 eyaletin etkilendiği belirtildi.

Raporda "26 Ağustos itibarıyla 2 bin 786 ölüm dahil toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi. Bu da yüzde 48,1 oranında kabaca vaka ölüm oranına karşılık geliyor. Bu rakamlar, salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artış olduğunu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Yüzde 48'lik vaka ölüm oranının, hastalığın ciddiyetini vurguladığı belirtilen raporda, bu oranın, zamanında vaka tespitiyle, klinik bakıma erişim ve kalitesi ile viral bulaşmanın etkili bir şekilde durdurulmasıyla ilgili devam eden zorlukları vurguladığına işaret edildi.

Raporda, vakaların tespitindeki gecikmelerin topluluklar ve sağlık tesisleri içinde bulaşmanın devam etme olasılığını artırdığına değinildi.

Raporda, "18 Ağustos'taki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda salgın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

- Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edildi.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta başlayan "Bundibugyo" Ebola varyantının neden olduğu salgına karşı onaylanmış tedavi veya aşı bulunmuyor.