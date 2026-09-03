Geçen hafta Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın isminin de "Trump Boğazı" olmasını istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na kendi adını verebileceğini söyledi.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajda Trump, "Artık ABD kontrolü altında olduğuna göre, Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak yeniden adlandırmalı mıyız?" diye sorarak boğazın bu sayede "tıpkı Amerika'nın kendisi gibi 'her zamankinden daha cazip' olacağını" savundu.

Trump son haftalarda İran ile Umman arasındaki boğazı ABD denetimi altına alma tehdidinde bulunmuş ve hatta bölgenin "yeni ABD toprakları" olarak gösterildiği bir harita yayımlamıştı.

- İsim değişikliğiyle baskı

Trump sık sık gündeme getirdiği isim değişikliklerini bir tür baskı aracı olarak kullanıyor.

Geçen hafta Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle komşu ülkeyle sınır bölgesindeki Ontario Gölü'nün "Amerika Gölü" olarak yeniden adlandırılması talimatını veren Trump, daha önce de Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.