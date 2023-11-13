İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail'in Gazze için uzun dönemli bir plan konusunda ABD ile istişare halinde olduğunu söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ABD'de yayın yapan Fox News kanalında Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de "işgal" gibi bir niyetleri olmadığını kaydeden Herzog, "Bizim pozisyonumuz, Filistinlilerin kendi kendini yönetmesidir. Filistin Yönetiminin tam rolünün ne olacağını göreceğiz, çünkü herkes şu anki formunda Filistin Yönetiminin Ramallah'ı bile zor yönettiğini görüyor. Dolayısıyla bir reform şart." dedi.

Herzog, Gazze'deki amaçlarının Hamas'ı yok etmek olduğunu belirterek, "(Gazze'de) Uzun vadede neler olabileceğini düşünüyoruz, bu konuda ABD yönetimi ile diyaloga giriyoruz." diye konuştu.