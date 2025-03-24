İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

-Saraçhane’de ve Ankara’da izinsiz gösterilere müdahale

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB’ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek için izinsiz gösteri yaparak, Saraçhane 'den Taksim'e yürümek isteyen ve polislere saldıran göstericilere müdahale edildi.

Ankara'da, İBB’ye yönelik soruşturmayı protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı, ateş yakarak barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 66 kişi gözaltına alındı.