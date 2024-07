Türkiye’li ünlü Besteci ve yorumcu Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl dönümüne özel marş besteledi.

Söz ve müziği Ferhat Göçer’e ait olan ve “50. Yıl Şafak Marşı” adını taşıyan marş, hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için büyük bir anlam taşıyor.

Göçer, bu özel marşı bu akşam “Şafak Nöbeti Konseri”nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek

“50. Yıl Şafak Marşı”nın sözleriyse şöyle:

“Masmavi Akdeniz dört bir yanında,

Müjdeler özgürlüğü dağlara.

Nice kahramanlar bu vatan uğruna,

Yükselip semaya düştü toprağa.

**

Tan yerinde buluşur Mücahit ve Mehmet,

Bir yıldız ve hilal aşkına.

Hadi kalk ve toparlan artık o bize emanet,

Şafakla parlayan hürriyet.

**

Yaz dağlara yaz bulutlara

Parla bu can feda sana

Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara

Ufukta parlayan hürriyet.

**

Yaz dağlara yaz bulutlara

Yaz bu sevdayı bu can feda sana

Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara

Şafakla parlayan hürriyet.

**

Mavi bir vatan tutuşur kıyılarında.

Yükselir gizli bir cihan.

Her dem bahardır açan yamaçlarında.

Damarımda ateşten bir kan.

**

Sevdamsın Kıbrıs gibi bağrımda yatan,

Feda sana göğsümdeki can.

Doğacaktır inan bütün karanlıklardan

Ufukta parlayan hürriyet.”

