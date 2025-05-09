Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle mücadele verilirken, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türkü’nü her sektörde baltalamak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Tatar, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar söze Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Tatar, kadim bir şehir olan Bursa’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kültürel bağlara sahip olduğunu, teknolojinin gelişmesiyle daha da yakınlaşıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin belli bir aşamaya geldiğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların sona ermesi için mücadele verilirken Güney Kıbrıs’ın daha da saldırıya geçtiğini ve her sektörde Kıbrıs Türkünü baltalamak için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi vardır. Tüm sıkıntılara rağmen KKTC’de önemli gelişmeler olmuştur. Doğru yolumuz devlet yoludur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, federal çerçevede bir ortaklık sonrası Türkiye’yi adadan çıkarmayı hedefleyen bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Tatar, adanın istikrarı için iki devletli çözümün, Türk askerinin varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamının önemine dikkat çekti.

- Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Kıbrıs Türk halkına her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti için önemine işaret etti.

Mustafa Bozbey, ancak iki devletli çözümün Kıbrıs adasında sürdürülebilir olacağını söyledi.