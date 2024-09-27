İşveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, geçen hafta aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlenen asgari ücrete, itiraz etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yeni belirlenen asgari ücret için geçerli olan 10 günlük itiraz süresinin yarın dolmasının ardından, Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazı değerlendirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanacak.

İşveren tarafı “asgari ücret seviyesinin rekabet edebilirlik imkanlarını zorladığı, daha yüksek belirlenecek bir asgari ücretin ise rekabet gücümüzü tamamen ortadan kaldıracağı” gerekçesiyle, yeni asgari ücretin belirlendiği çarşamba günkü toplantıya katılmamıştı.