“İtfaiye Haftası” Lefkoşa’daki kortejle başladı.

Yangın söndürme, kurtarma, acil durumlara müdahale ve itfaiyecilik mesleğinin önemine dikkat çekmek üzere etkinliklerin düzenlendiği 25 Eylül – 1 Ekim “İtfaiye Haftası” kapsamındaki kortej bugün saat 18.00’de Pronto çemberinde başladı, Citroen trafik ışıkları yakınında tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, polis teşkilatından yetkililer, itfaiyeciler, polisler, aileleri ve emekli itfaiyeciler katıldı.

İtfaiye ve kurtarma araçlarının da yer aldığı korteje katılanlara kırmızı karanfil de dağıtıldı. Yürüyüşün ardından, itfaiye ekipleri yüksek binada mahsur kalan şahsı kurtarma tatbikatı yaptı.

-Gürpınar

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, etkinlikteki konuşmasında 2022’den bu yana ülkede “İtfaiye Haftası” kapsamında etkinlikler düzenlendiğini, halkı yangınlara karşı bilinçlendirmek, olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği ve tedbirlerle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da itfaiye ekiplerinin tüm ilçelerde, yangınlara karşı önleyici tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtacağını belirten Gürpınar, ilkokullardaki öğrencilere yönelik yangın eğitimleri düzenleneceğini de ifade etti.

Yarın Polis Genel Müdürlüğü -İtfaiye Müdürlüğü’nde saat 09.00-15.00 saatleri arasında kan bağış kampanyası düzenleneceğini de kaydeden Ramadan Gürpınar, 30 Eylül -1 Ekim tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda PGM-İtfaiye Müdürlüğü ile ilçe itfaiye şubeleri arasında geleneksel 3’üncü voleybol turnuvası yapılacağını belirtti.

-Sanatçı Ziynet Sali de tatbikatı izledi

Öte etkinliğin yapıldığı caddede bulunan Sanatçı Ziynet Sali ve eşi Erkan Erzurumlu da itfaiye ekiplerinin tatbikatını izledi.

Sali, hem vatandaşlar hem de itfaiyecilerle fotoğraf çektirdi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar ile sohbet etti.

Tatbikatın ardından GKK Bandosu ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası etkinliği izleyenlere müzik dinletisi sundu.