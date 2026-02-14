İskele’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,

14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.40 sıralarında, İskele’de Long Beach Çemberi’nde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, H.T. isimli 29 yaşındaki şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 45 gram hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 Türk Lirası, 2 bin 365 Euro ve 60 Sterlin nakit para da emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs suçüstü hali gereği tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.