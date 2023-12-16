Gıda analizlerinde ithal kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ve yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma saptandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetiminde, ithal ürünlerde 35 numunede 34 numune temiz olarak tespit edildi. ORC Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edileceği veya menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise 14 numunede 13 numune temiz çıktı. Atlılar köyü sakini Fatma Muhtaroğlu’na ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınmasıyla Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirilerek sonuçların elde edildiği kaydedildi.