Haftalık gıda analizlerinde yerli ürünler temiz çıktı; ithal üzüm, çeri domates ve havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Numune alınan 83 ithal ürünün 76’sı temiz çıkarken, 7 üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı. Yerli ürünlerden ise 4 numune alındı ve hiçbirinde kalıntı tespit edilmedi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ithal ürünlerin Hasan Çelebi Co. Ltd. Şti.’ye ait “Üzüm Alfanso”, SVS Tic. Ltd.’ye ait “Çeri Domates” ve “Üzüm Red Globe” ve Non Foods’a ait “Havuç ve Sultani Üzüm” firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edildi.