Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede yabancılara karşı gelişen ırkçı davranışların artış gösterdiğini savunarak, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Mağusa’daki Glapsides plajı çalıştırıcısının “Plaja Pakistanlı ve siyahi kişiler giremez” diye pankart asarak yayınlar yaptığını ileri süren İzcan, bunun hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini söyledi.

İzcan, yabancı düşmanlığı ve ırkçı davranışların ülkenin huzuru için büyük bir tehlike olduğunu ifade ederek, artan nüfusun ciddi sorunlara ve trafik kazalarında artışlara neden oluğunu da kaydetti.

“BKP, her türlü faşist ve ırkçı davranışları reddediyoruz” diyen İzzet İzcan, halkın demokrasi, eşitlik ve özgürlük içinde yaşaması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.