Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs ve garantör ülke başkentlerine yapacağı ziyaretlerde ciddi ve kararlı adımlar atmasını istedi.

İzcan yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, mülkiyet meselesini gerekçe göstererek, Holguin ile üçlü görüşme toplantılarına katılmayacağını açıklamasını "yanlış ve hatalı” olarak değerlendirdi.

Eleştirilerde bulunan İzcan, Holguin’den, Türkiye’de yapacağı görüşmelerde, BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Genel Sekreterin önerilerini kararlı bir şekilde ortaya koymasını istedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Görüşmelerin, 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması ve varılan mutabakatlara saygılı olunması” gerektiğini söyleyerek, “Kıbrıslıların ortak çıkarı, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı gösterecek federal birleşik Kıbrıs’tadır” görüşünü öne sürdü.