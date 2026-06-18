CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti.

Açıklamasında Tugay, mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirterek, özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bir grup il başkanı ve İzmir İl başkanının görevden alınmasını, haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak niteledi.

"Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" diyen Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

Tugay, bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

-İstifa düşüncem yok demişti

Geçtiğimiz günlerde partiden istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt veren Tugay, "İstifa etme gibi bir düşüncem yok. İstifa etmemiz demek, CHP'den ayrılmamız demek. CHP bizim çatımız. İnsanların bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir" demişti

Tugay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız” demişti.