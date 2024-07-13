İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

OLAY

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay