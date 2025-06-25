İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde, Antalya'nın da Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'deki yangın Aliağa ilçesinde başladı. İhbarla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personeli sevk edildi. Bozköy mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

-Foça

İzmir'in Foça ilçesindeki Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

-Kumluca

Antalya Kumluca ilçesinde de yangın çıktı.

Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.