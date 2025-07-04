İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 kişi gözaltında. Aralarında eski Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 99 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra İzmir Adliyesine sevk edildi.

Aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.