Lefkoşa’nın en gözde eğlence mekânları arasında yer alan Jemile Cabaret ve Zuppe Bar & Lounge, dün gece yine müdavimlerine unutulmaz anlar yaşattı. Haftanın yorgunluğunu atmak, müziğin ve dansın keyfini çıkarmak isteyen eğlence tutkunları her iki mekânda da adeta sabaha kadar coştu.

Jemile Cabaret, her zamanki ışıltılı atmosferi ve kaliteli sahne şovlarıyla geceye damgasını vurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan dansçılar, enerjileri ve performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Renkli ışıklar, ritmik müzikler ve dans şovları mekâna gelen konuklara adeta görsel bir şölen sundu.

Öte yandan Zuppe Bar & Lounge da ritmin bir an bile düşmediği adreslerden biriydi. DJ performansları eşliğinde dans eden kalabalık, mekânın enerjisini doruğa taşıdı. Kaliteli kokteyller ve sıcak atmosfer eşliğinde konuklar sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Lefkoşa’da gece hayatının kalbinin attığı bu iki popüler mekânda yaşananlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Eğlence dolu anların paylaşıldığı videolar ve fotoğraflar, geceye katılamayanları bile kıskandırdı.