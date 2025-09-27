Rize’nin eşsiz Kaçkar Dağları’nda düzenlenen Kaçkar by UTMB organizasyonunda, 20K ve 50K parkurlarında dereceye giren sporcular açıklandı.

Zorlu Kaçkar patikalarında üstün performans sergileyen sporcular, izleyenlerden büyük alkış aldı.

50K Erkekler: Cole Campbell, 4 saat 29 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
50K Kadınlar: Jasmin Nunige, 5 saat 21 dakika 52 saniyelik süresiyle zirvede yer aldı.

20 kilometrelik parkurda Türk sporcular dikkat çekti:
Erkekler: Mestan Turhan, 1 saat 59 dakika 20 saniyelik performansıyla birinciliği kazandı.
Kadınlar: Beyza Güzel, 2 saat 28 dakika 25 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin Rize’nin doğal güzelliklerini ve spor turizmi potansiyelini dünyaya tanıtması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.