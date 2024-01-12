Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Finale kadar oluşacak tüm eşleşmeler belli olurken, kupada geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar TSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Vadili TÇBSK doğrudan çeyrek final etabından kupaya başlayacak.

Eşleşmeler şöyle;

1.TUR

Taşkınköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Alsancak Yeşilova SK - Miracle Değirmenlik SK

1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği

ÇEYREK FİNAL

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - 1461 İskele Trabzonspor / Doğan Türk Birliği galibi

Yonpaş Dumlupınar TSK - Küçük Kaymaklı TSK

Alsancak Yeşilova SK / Miracle Değirmenlik SK galibi - Taşkınköy SK / T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK galibi

Vadili TÇBSK - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi