Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Finale kadar oluşacak tüm eşleşmeler belli olurken, kupada geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar TSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Vadili TÇBSK doğrudan çeyrek final etabından kupaya başlayacak.
Eşleşmeler şöyle;
1.TUR
Taşkınköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Alsancak Yeşilova SK - Miracle Değirmenlik SK
1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği
ÇEYREK FİNAL
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - 1461 İskele Trabzonspor / Doğan Türk Birliği galibi
Yonpaş Dumlupınar TSK - Küçük Kaymaklı TSK
Alsancak Yeşilova SK / Miracle Değirmenlik SK galibi - Taşkınköy SK / T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK galibi
Vadili TÇBSK - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi