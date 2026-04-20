Bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali dün yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği 11. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali'nde el emeği ürünler sergilendi, geleneksel yiyecek ve içecek stantları açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, açılış konuşmalarıyla başlayan festivalde, gösteriler sunuldu, festival, Grup Frekans konseriyle sona erdi.

Etkinlikte, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy konuşma yaptı.

-Karavezirler: “Bu topraklar, bizim topraklarımızdır”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Kalavaç’ın güzel insanlarının, kültürünü, sanatını ve belleğini hafızalarda tutan bir köy olduğunu belirtti.

2022 yılından sonra “çıkmaz köy” sıfatını geride bırakan Kalavaç’a artık birçok noktadan ulaşılabildiğini söyleyen Karavezirler, Kalavaç’a yaklaşık beş kilometrelik asfalt yol döküldüğünü, alt yapısının tamamlandığını söyledi, yatırımların süreceğini aktardı.

-Karasoy: “Köyümüzün dokusunu korumaya çalışıyoruz”

Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy da kültürü ve gelenekleri yaşatmak adına çaba gösterdiklerini dile getirerek, köyün dokusunu, yapısını koruyarak kültürü nesilden nesle aktarmaya çalıştıklarını söyledi.