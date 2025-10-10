Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, kalp pili takılan eski Sağlık Bakanı ve UBP Milletvekili Ali Pilli’nin taburcu olduğunu açıkladı.

Savaşan açıklamasında, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp pili takılan eski Sağlık Bakanımız ve UBP Milletvekili Sayın Ali Pilli’yi ziyaret ettik. Sayın Pilli’nin sağlıkla taburcu olduğunu partililerimize ve kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, Ali ağabeyimize sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz.” ifadelerine yer verdi.