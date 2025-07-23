Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde iki buçuk saatlik uyarı grevine gitti.

Hükümete seslenen Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Rica ediyorum buradaki personel sorununu çözün. Burası elzem bir yerdir” dedi.

-Serdaroğlu: “Ciddi anlamda işletme zafiyeti ve personel sıkıntısı var”

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendikada örgütlü çalışanlarla birlikte merkezin önünde basın açıklaması yaptı.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı’na böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için teşekkür eden Serdaroğlu, “Ancak hükümet bunların değerini bilmiyor. Bugün burada olmamızın sebebi bu” diye konuştu.

“Bina yapmak değil önemli olan içindeki çalışma koşulları, çalışanlar, personel ve diğer unsurlardır” diyen Serdaroğlu, merkezde, özel eğitim alması gereken çocuklar ve bebekler olduğunu dile getirdi. Toplam 33 çocuğun sekiz tanesinin özel eğitime muhtaç, dört tanesinin ise yeni doğmuş bebek olduğunu ifade eden Serdaroğlu, görevli anne, eğitimci, şoför ve güvenlik ihtiyacına dikkat çekti.

Ciddi anlamda bir işletme zafiyeti ve personel sıkıntısı olduğunu belirten Serdaroğlu, “Ülkemizde sürekli personel alınmasına rağmen biz sendikalar hala personel eksikliği için grev yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle de bu tarz elzem yerlerde eylem yapmaktan üzüntü duyuyoruz” dedi.

Personele gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkür eden Serdaroğlu, personelin insan üstü bir çalışma programıyla çocukları ülkeye yararlı bireyler olarak kazandırmaya çalıştığını anlattı ve şöyle konuştu:

“180 saat çalışmaları gerekirken, ortalama 340 saati bulan bir çalışmayla fedakarlık yaparak, evlerindeki çocuklarını ve eşlerini ihmal ederek, buradaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu sorumluluktan kaçmadıkları için maalesef yöneticiler bunu görmezden geliyorlar.”

“Yaptığınız istihdamlar nerededir?” diye soran Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Bakanlar Kurulu’na seslenerek, “Biraz insaf artık. Biz eylem, grev yapma derdinde değiliz” dedi. “Siz de hiç mi vicdan yok?” sorusunu soran Serdaroğlu, daha önce merkezde yine eylem yaptıklarını hatırlattı.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde istihdam edilen bir kişinin daha sonra başka bir yerde görevlendirildiğini kaydeden Serdaroğlu, “Burada işlemeyecek olanı buraya getirmeyin” dedi. Personel Dairesi’nden münhale çıkılmasını talep eden Serdaroğlu, “Bu işi yapacaklarını bile bile gelsinler buraya” şeklinde konuştu.

“İşe göre adam değil adama göre iş” politikasıyla hareket edildiğini savunan Serdaroğlu, “Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bir an önce artık sesimize kulak verin” dedi.

Müdür ve müsteşarlar yerine örgüt başkanlarının taleplerine kulak verildiğini ileri süren Serdaroğlu, personel eksikliği için yazılan yazının dikkate alınmadığını savundu.

-“Rica ediyorum buradaki personel sorununu çözün. Burası elzem bir yerdir”

“Rica ediyorum buradaki personel sorununu çözün. Burası elzem bir yerdir” diyen Serdaroğlu, aksi durumda burada olacak olanlardan hükümetin sorumlu olacağını söyledi.

Serdaroğlu bir soru üzerine, personelin çalışma koşullarının ILO sözleşmelerine de uygun olmadığını kaydetti.

“Artık kendimize gelelim, bırakalım softa şaşırtmalarıyla siyaset yapmayı” diyen Serdaroğlu, icraat istediklerini ancak taşeron şirket üzerinden istihdam istemediklerini belirtti.

Serdaroğlu, “Lütfen önce insan olalım, başka da bir şey istemiyoruz” diyerek, konuşmasını tamamladı.