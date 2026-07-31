Kamuda örgütlü dört sendika, bugün mesai bitimine kadar nisan ayına ait ek mesai ödemelerinin yapılmaması halinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) yetkilileri, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

-Bengihan: “Muhatap yok”

Basın açıklamasında ilk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mayıs ayında Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yapılan toplantıda, ek mesailerin ödenmesi konusunda uzlaşı sağladıklarını ifade etti.

Dört ay geriden gelen ek mesai ödemelerinde bir takvimlendirme ortaya çıktığını dile getiren Bengihan, çalışanların ek göreve giderek, özellikle telafisi mümkün olmayan hizmetlerin aksaması için fedakârlık gösterdiğini kaydetti. Bengihan, toplantıda sendika yetkililerine, temmuz ayında iki ek mesai ödemesinin yapılacağı sözünün verildiğini söyledi.

Özellikle limanlar ve gümrüklerdeki ek mesailerin ek ücretlerini ilgili firma ve acentelerin peşin olarak Maliye Bakanlığı’na ödediğini belirten Bengihan, “Maliye alıyor, kasasına koyuyor ama çalışanlar verdiği hizmetin karşılığını alamıyor” dedi.

Maliye Bakanı’nın ek mesai ödenekleri konusunda sendikalarla iletişime geçmemesini eleştiren Bengihan, “Böyle Maliye Bakanlığı’nı herkes yapar, Maliye Bakanlığı şu anda bankamatik Maliye Bakanlığı’dır, yani bir muhatap yok. Bizim diyalogdan, istişareden ve insana insan gibi değer veren bakanlara ihtiyacımız var. Bizi anlayan, empati kurabilen insanlara ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Çalışanların ve sendika yetkililerin "kandırıldığı izlenimi yaratıldığını" savunan Bengihan, kamu disiplini ve sorumluluğu çerçevesinde Maliye Bakanının verdiği sözü tutması gerektiğini belirtti.

Sendikaların eylem kararının ardından Maliye Bakanı’nın ek mesai ödeneklerinin 6 Ağustos’ta yatırılacağının açıkladığını söyleyen Bengihan, “Sayın Maliye Bakanı keşke bizi birkaç hafta önce çağırsaydın ve gerekçelerini samimiyetle anlatsaydın, anlardık seni…” diye konuştu.

Daha önce verilen sözün tutulmadığını kaydeden Bengihan, “Temmuz’da ödeme yapacaktın, yapmadın. Ben, senin 6 Ağustos’ta ödeme yapacağına nasıl inanayım?” diye sordu.

KTAMS Başkanı Bengihan, bugün saat 15.30’a kadar nisan ayı ek mesai ödemelerinin yapılmaması halinde “ek mesai yapmama eylemi” başlatacaklarını açıkladı.

Bu konuda hem hukuki hem de eylemsel mücadele vermeye devam edeceklerini söyleyen Bengihan, akaryakıt zammına yönelik de eleştirilerde bulundu.

-Atan: “Çalışanların hakları olan ödemeler yapılıncaya kadar çalışmayacağız”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, mayıs ayında verilen sözün tutulmasını beklediklerini söyleyerek, “Kimse, ‘sendikalar diyalog ve uzlaşıdan uzaktır’ demesin, biz günlerdir bekliyoruz.” diye konuştu.

Çalışanların ailesi ve sosyal yaşantısından uzak özverili şekilde görevini yaptığını dile getiren Atan, bir sıkıntı varsa da Maliye Bakanı’nın sendikalarla iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. Atan, “Ben bilirim, ben yaparım" mantığıyla hareket edildiğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Yıllardır, “ek mesai ödemeleri fazla geliyorsa vardiyaya geçilmesini” önerdiklerini belirten Atan, “haklısınız” cevabı verildiğini ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Müdür ve müsteşar atamaya ödenek bulunduğu eleştirisi yapan Atan, “Çalışanların hakları olan ödemeler yapılıncaya kadar çalışmayacağız” dedi.

-Kanatlı: “Masaya oturduğumuzda söz veren taraf onlardı, sözler tutulmadı”

GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı da, “Masaya oturduğumuzda söz veren taraf onlardı, sözler tutulmadı. Çalışma yapılacağı da söylendi, çalışmanın sonucu da bize aktarılmadı” dedi.

Ocak ayı ek mesai ödemesinin, haziran ayında ödendiğini belirten Kanatlı, altı ayda paranın enflasyon karşısında "ezildiğini" söyledi. Kanatlı, sendikalarla diyalog kurulup, açıklamama yapılmamasını da eleştirdi.

Kanatlı, bugün nisan ayına ait ek mesai ödemesi yapılmazsa limanların hafta sonu eylemde olacağını bildirdi.

-Ortak açıklama

Kanatlı daha sonra dört sendikanın hazırladığı ortak açıklamayı okudu.

“Maliye Bakanı tarafından nisan ayına ait ek mesai ödemesinin 6 Ağustos tarihinde yapılacağının açıklanmasını yeterli bulmuyoruz. Gerilikler devam ediyor.” denilen açıklamada, bugün saat 15.30 itibarı ile “ek mesai kabul etmeme” eylemi başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

Ağustos ayında yapılması gereken ödeme için de resmi yazılı bir netlik oluşmazsa eylemin devam edeceği belirtilen açıklamada, ek mesai ödemelerine ilişkin belirsizliğin tamamen sona ermesi için ödemelerin her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayacak ödeme takvimi açıklanması gerektiği ifade edildi.