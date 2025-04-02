Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), farklı görüşleri bahane ederek Kıbrıs Türk halkı arasında ayrımcılık yaratmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KAMUSEN, başörtüsü üzerinden yürütülen tartışmaların bazı kesimler tarafından ülkeyi bölme ve toplumu kutuplaştırma amacıyla kullanıldığını savunarak, bu tür söylemlerin karşısında olduklarını belirtti.

Sendika, KKTC’nin Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmeyen, laik bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekti.

- “Ülkemizin demokratik, çağdaş ve ilerici yapısını korumak için varız ve var olmaya devam edeceğiz”

KAMUSEN’in yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun birliği ve ortak değerlerinin kişisel veya siyasi çıkarlar uğruna manipüle edilemeyeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, ülkemizin demokratik, çağdaş ve ilerici yapısını korumak için varız ve var olmaya devam edeceğiz. KKTC, hiçbir zaman ayrımcı veya bölücü yaklaşımlara teslim olmamıştır ve olmayacaktır. Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı yaparak toplumu kutuplaştırmaya çalışanlar haddini aşmaktadır. Halkımızın birliğini ve huzurunu koruma kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

Toplumun birliği ve huzurunun her türlü siyasi veya ideolojik çıkarın üzerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası olarak, laiklik ve demokratik değerler çerçevesinde tüm halkımızın eşit ve özgür olduğu, Türkiyeli kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğimiz bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.