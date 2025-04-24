Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Türk-Sen) yeniden üye oldu.

Üyelik kararı, KAMUSEN Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda, KAMUSEN yetkililerinin yanı sıra Türk-Sen’e bağlı sendika temsilcileri de hazır bulundu.

-Bıçaklı: “Bizim amacımız ülkemize sahip çıkmaktır, emek sınıfına hizmet etmektir”

Basın toplantısında ilk sözü alan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, İstanbul’daki deprem nedeniyle tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Acılarını paylaşıyoruz” dedi.

Ülkede uzun süreden beridir özellikle çalışma hayatında her gün sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bıçaklı, Türk-Sen olarak geçmişten beri bu sıkıntıları çözmek isteyen bütün sendikacılarla birlikte emek sınıfına hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti. Bıçaklı, KAMUSEN’in de, yıllardan beridir birlikte hareket ettikleri sendikalardan biri olduğunu söyledi.

KAMUSEN’in, Türk-Sen’in kurucu sendikalarından biri olduğunu ve uzun yıllar Türk-Sen üyeliği bulunduğunu ifade eden Bıçaklı, sendikanın çeşitli sebeplerden dolayı Türk-Sen’den ayrıldığını dile getirdi.

Ülkedeki çalışanlara daha ciddi, daha sağlıklı, daha güçlü hizmet vermek ve emek sınıfına daha fazla katkı koyabilmek adına KAMUSEN başkan ve yönetimiyle uzun zamandan beri görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bıçaklı, bunun sonucunda KAMUSEN’in yetkili organlarında oy birliğiyle Türk-Sen’e yeniden üye olma kararı alındığını ve kararın Türk-Sen’e yazılı olarak bildirdiğini belirtti.

Türk-Sen’in yetkili organlarında bu talebin değerlendirildiğini ve yapılan gizli oylama sonucunda KAMUSEN’in Türk-Sen’e üyeliğini oy birliğiyle onayladıklarını ifade eden Bıçaklı, 16 Nisan tarihinden itibaren KAMUSEN’in yasal olarak yeniden Türk-Sen’e üyesi olduğunu açıkladı.

Bu sürece katkı koyan herkese teşekkür eden Bıçaklı, kararın, hayırlı olmasını diledi. “Bizim amacımız ülkemize sahip çıkmaktır, emek sınıfına hizmet etmektir, çalışanlara sahip çıkmaktır” diyen Arslan Bıçaklı, geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da emek sınıfına hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Atan: “Birlik, beraberlik içerisinde emeği sömürmeye çalışanlara karşı daha dik olacağız”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem nedeniyle Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, başladı.

Arslan Bıçaklı’nın, çok eski bir sendikacı ve başarılı bir başkan olduğunu belirten Atan, Bıçaklı’nın çok tecrübeli olduğunu kaydetti.

“Biz 30 yıl öncesine kadar yine Türk-Sen’in üyesiydik, birlikte hareket ediyorduk, o günkü şartlara göre ayrılmalar olabilir ama şu an birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde olmamız gerekir” diyen Atan, ülke genelindeki sıkıntıların her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Konfederasyon olmak adına daha güçlenmek gerektiğine inanç belirten Metin Atan, hükümetin aldığı kararlarla emek sınıfını yok etme çabası içerisinde olduğunu savundu.

Hayat pahalılığı, sözleşmeler ve diğer güncel konular gündemdeyken bir anda suni bir gündem yaratıldığını ifade eden Atan, türban konusunun toplumsal bir konu haline geldiğini söyledi.

Türk-Sen ile güç birliği yapma adına yönetim kurulunda üyelik kararı aldıklarını kaydeden Bıçaklı, “Mutluyuz. Her kesime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Metin Atan, birlik, beraberlik içerisinde emeği sömürmeye çalışanlara karşı daha dik olacaklarını belirtti.