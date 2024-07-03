Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'nın (Kamusen) 29. Olağan Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

 Sendikadan yapılan açıklamada, Metin Atan'ın  yeniden başkanlığa seçildiği Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulunun da belirlendiği  anımsatıldı.

Genel Sekreterlik görevini Özgür Kıdrışlıoğlu'nun üstlendiği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“ Metin Atan Genel Başkan

Özgür Kıdrışlıoğlu Genel Sekreter

Ali Kavas Mali Sekreter

Kemal Baysaoğlu Örgütlenme ve Sosyal İlişkiler Sekreteri

Ayşe Özdemirağ Eğitim, Basın ve Dış ilişkiler Sekreteri

Bünyamin Adaklı Sağlık ve Çevre Sekreteri

Seher Güneş Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri

Mustafa Özataç Genel Sekreter Yardımcısı

Salih Asşehitoğlu Mali Sekreter Yardımcısı

Osman Yücelen Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Yardımcısı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Ayşe Alkan Eğitim Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri Yardımcısı

Hasan Erden Sağlık ve Çevre Sekreteri Yardımcısı

Özten Uğurlubirel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreter Yardımcısı

Ümit Nusret Lefkoşa Bölge Bşk.

Derviş Karaca Gazimağusa Bölge Bşk.

Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Bşk.

Olcay Kutluol Girne Bölge Bşk.

Emine Hilkat Güzelyurt Bölge Bşk.

Faal üyeler:  Cemaliye Ü. Ergürer, Burak Tuna,  Murat Çınaroğlu, Ecevit Öztezer , Gülten Tunç,                    Mustafa Karamanlı, Filiz Anıldı, Hamza Uçar, Coşkun Bundak, Hasan Gazioğlu, Sinan Yıldız, Meryem Çevikel

Süleyman Kıbçak Hizmet Alımı (Denetleme Üyesi)

Denetleme Kurulu:  Süleyman Kıbçak, Orhan Göre, Uğur Özerginli, Buğra Arslanoğlu, Kemal Seçici

Disiplin Kurulu: Ayşe Bilgehan, Hüseyin Çekirdek, Zekiye Bilgehan, Tahsin Altıncıoğlu, Mustafa Usluer”

Editör: Burhan CANBAZ