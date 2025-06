Kanser hastalarına yardım derneği başkanı Ayşe Kanliada ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri bugün Birinci Global YönetimKurulu Başkanı Ertan Birinci'ye bir nezaket ziyaretinde bulunup kendisine katkılarından dolayı teşekkür ettiler .

Ziyarette Birinci'ye teşekkür plaketi sunan Kanliada her zaman taleplerine anında olumlu yanıt veren ve süratle gereğini yapması nedeni ile Ertan Birinci'ye teşekkürlerini sundu.

Birinci de plaket töreni sırasında yaptığı konuşmada "teşekkür etmesi gereken biri varsa o da bizleriz. Sizlerin her eve nerede ise giren bu hastalıkla mücadele de yaptığınız katkı çok büyüktür." dedi .

Birinci her zaman da katlılarına devam edeceklerini vurguladı.