Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çevre bilinciyle değil, çevresel ihmal ve tahribatlarla karşı karşıyayız” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs Maden Şirketi’nin (CMC) bölgede yarattığı tahribatın, hala belirgin olduğu belirtildi. Açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek hazırlanan 2008 tarihli Plejades Raporu ve yıllardır dile getirilen çözüm önerilerine rağmen, hiçbir somut adım atılmadığı savunuldu.

Açıklamada, “Uzayıp giden mahkeme süreçleri, talan edilen tesisler ve kiralama yöntemi ile peşkeş çekilen alanlar gün geçtikçe bu sorunun kronikleşmesine ve felaketin kronikleşmesine sebep olmaktadır” denildi.

Lefke İmar Planı’nın hâlâ yürürlüğe sokulmamasının, bölgeyi sistemsiz, kontrolsüz ve geri dönülmez bir betonlaşmaya sürüklediği öne sürülen açıklamada, “Bu gecikme, bir teknik eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir ve bu tercih, Lefke’nin doğal dokusuna, üretim kültürüne ve kamusal alanlarına karşı işlenen bir suçtur” ifadelerine yer verildi.

“Planlı, adil ve sürdürülebilir gelişim için Lefke İmar Planı derhal uygulamaya konulmalıdır. Aksi takdirde Lefke, çok yakında kimliğini kaybetmiş, üretimden kopmuş ve denizine yabancılaşmış bir beton kasabaya dönüşecektir.” denilen açıklamada ayrıca, dere yataklarına boşaltılan arıtılmamış kanalizasyon suları ve ülke genelinde kronikleşen çöp sorununun, Lefke bölgesi için de sorun yarattığı kaydedildi.