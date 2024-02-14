Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gelecek Bensem Umut Benim” semineri Kantara Gençlik Kampı'nda bulunan gençlere de verildi.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre,

Barış Başel tarafından verilen seminerde, "Akran Zorbalığı, Güvenli İnternet Kullanımı, Aile İçi Şiddet, Hayır Diyebilme Beceresi, Alkol ve Madde Bağımlılığı ve Cinsel İstismar" konularında bilgi verildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın verilen seminer sonrasında kısa bir konuşma yaparak Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerin, okullarının yarı tatilinde Kantara Gençlik Kampı'nda yenilenerek ikinci yarı yıla hazırlandıklarını belirten Özsaygın, liderler ve eğitim şefleri eşliğinde birçok eğlenceli aktiviteyi yeni arkadaşlıklar kurarak birlikte gerçekleştirdiklerini ve kötü alışkanlıklardan uzak sevgi bütünlüğü içerisinde zaman geçirdiklerini kaydetti.

Gençlik Dairesi’nin kuruluş amacı olan gençlere etkinlik yaratmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak misyonundan hareketle kampların gerçekleştirildiğini belirten Özsaygın, Barış Başel tarafından belirtilen konularda verilen seminerlerin de bu misyonun devamı olduğunu kaydederek, oldukça önemli olan seminerin aktarıldığını söyledi.

Özsaygın, gerçekleşen kamplarda emeği olan herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.