İnsan Hakları Platformu (İHP) ve Disiplinlerarası Hukuk, Alternatif ve Yenilikçi Yöntemler Merkezi (ICLAIM) tarafından yürütülen “InPeace: Kapsayıcı Barış İnşası” adlı projenin, ikinci bilgilendirme oturumunu düzenledi.

Ortak yazılı açıklamada, InPeace projesinin, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplum liderleri tarafından “insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak” üzere kurulan 12 farklı alandaki iki toplumlu teknik komitelere odaklandığı belirtildi.

İkinci oturum, Proje Asistanı Fezile Osum tarafından Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği binasında gerçekleştirildi.

Osum, oturumda, “Teknik komitelerin adadaki bölünmüşlüğün ardından Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında benzeri olmayan bir iş birliği zemini” yarattığını vurguladı. Osum, 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren bu yapıların, iki toplumun ortak sorunlara birlikte çözüm üretebileceğini ortaya koyduğunu ve çözüm sürecine somut, yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

Osum, bu çerçevede, Teknik Komitelerin korunması ve daha da güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.