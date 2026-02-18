Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümeti eleştirdi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında hükümetin yaratığı tahribatın artarak devam ettiğini iddia etti.

Hükümetin Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaşananları “demokrasi açısından kara bir leke” olarak değerlendirmesini eleştiren Baybora, bunu söyleyen Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’nın önce kendilerine bakması gerektiğini söyledi.

Baybora, ülkede “alkolden ölen bebekler, konteyner sınıflardaki öğrenciler, kurşunlanan galeriler, arpa bulamayan hayvancılar, ilaç bulamayan hastalar, işten çıkartılan emekçiler, yargılanan gazeteciler olduğunu” da ifade ederek hükümeti eleştirdi.