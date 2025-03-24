Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) genişletilmiş üye toplantısında alınan kararları açıklayarak üniversitelere verilen T izinlerini yargıya taşıyacağını bildirdi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, izin kurulu ve itiraz kurulu toplantılarında alınan kararların sektöre telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği belirtilerek, Kar-İş’in hukuk yoluna gitme kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, özellikle 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen izin kurulu toplantısında üniversiteler ve üniversiteler bünyesinde kurulan taşımacılık şirketlerine verilen “T” izinlerinin siyasi olduğu savunuldu ve hükümetin bu izinleri iptal etmesi istendi.

Açıklamada, toplu taşımacılığın şirketleşme projesi adı altında kapalı kapılar ardında yürütüldüğü ileri sürülerek, sektör temsilcilerinin sürecin dışında tutulmasının büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtildi ve “Bir taraftan üniversitelere, kurumlara, kuruluşlara, şirketlere ve bireylere T izni dağıtılması manidardır” ifadelerine yer verildi.

Kar-İş açıklamasında, çağdaş bir taşımacılık projesi hazırlanacaksa bunun sektörde faaliyet gösteren taşımacılarla birlikte yapılması gerektiğini belirtildi.

Taşımacıları koruyacak yasal düzenlemeler olmadan atılacak adımların başarısız olacağı kaydedilen açıklamada, sektörün fikirleri alınmadan yapılan çalışmaların kabul edilemez olduğu kaydedildi.