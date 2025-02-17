Ramazan’ın geleneksel eğlencesi gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Ramazan ayı boyunca Gazimağusa’da sahneleniyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, “UNESCO koruması altında somut olmayan kültür hazinesi ilan edilmiş tiyatral performans” tiyatro sanatçısı İzel Seylani tarafından sahneye konacak.

Bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani ile iş birliği protokolünü yineledi. Sözleşmeye Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile sanatçı İzel Seylani imza koydu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, önemine vurgu yaptığı Ramazan’ın geleneksel eğlencesi olan Hacivat ve Karagöz gölge oyununu Mağusa’da yeniden halkla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İlk kez geçtiğimiz yıl başlatılan etkinliğin geleneksel hale getirilip Mağusa’da iftar programlarının bir parçası olmasının hedeflendiğini kaydeden Süleyman Uluçay, sanatçı İzel Seylani ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, bu geleneksel gölge oyununu izleme daveti yaptı.

Sanatçı İzel Seylani de, Gazimağusa Belediyesi ile bu yıl da iş birliğini yürütmenin büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Karagöz ve Hacivat gölge oyunlarının geleneksel bir oyun olarak bugüne taşınması, yeni nesillere geleneksel kültürün aktarılması noktasında bir seferberlik ilan etmiş durumda olduklarını belirten Seylani, Gazimağusa Belediyesi’nin de bunun en büyük destekçisi olduğunu ifade etti. Seylani, yeniden Mağusa’nın her yerinde Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu’nu heyecanla sunmayı beklediklerini kaydetti.

Oyun 2 Mart Pazar 18.30'da Bandabuliya Kaleiçi'nde; 3 Mart Pazartesi 18.30'da MAGEM Maraş'ta; 6 Mart Perşembe 18.30'da MAGEM Sakarya'da; 9 Mart Pazar 18.30'da Çanakkale Spor Kulübü'nde; 10 Mart Pazartesi 18.30'da 2. Selim Camii, DAÜ Kampüsü'nde (oyun dili ingilizce); 11 Mart Salı 18.30'da Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı; 14 Mart Cuma 18.30 Durmuş İyimser Salonu, Gazimağusa Belediye Binası'nda; 16 Mart Pazar 18.30 Mutluyaka Spor Kulübü'nde; 17 Mart Pazartesi 18.30 Ulucami, Pertev Paşa Mahallesi'nde; 18 Mart Salı 18.30'da Karakol Parkı'nda; 20 Mart Perşembe 18.45'te Harika Mahallesi Parkı'nda; 24 Mart Pazartesi 19.00'da Tuzla Muhtarlığı; 25 Mart Salı 19.00'da Ali Mahir Parkı, Sakarya'da sahnelenecek.